Kate Middleton en prinses Beatrice dragen dezelfde opvallende glitterjurk

Prins William en Kate Middleton brengen deze week een officieel staatsbezoek aan Ierland. Dinsdag stond er een feestelijke avond in Dublin op het programma. Voor die gelegenheid koos Kate voor een jurk die we al eerder in de Britse koninklijke familie voorbij zagen komen.

Kate droeg dinsdagavond een groene glitterjurk van het merk The Vampire’s Wife met elegante zwarte pumps, gouden oorbellen en een clutch in dezelfde kleur. De opvallende jurk viel niet alleen bij Kate in de smaak, want prinses Beatrice droeg deze jurk vorig jaar ook al naar een bruiloft en tijdens een avond uit in Londen in oktober:

Bron: Goodhousekeeping. Beeld: Brunopress