Kate Middleton is zo blij met deze blazer dat ze 'm in 3 kleuren heeft

Kate Middleton heeft in onze gedachten een kledingkast – of wellicht kledingkamer – waar je u tegen zegt, maar toch grijpt ook zij vaak naar hetzelfde. Zo heeft ze één favoriete blazer.

Er is één blazer in de garderobe van Kate Middleton die regelmatig terugkeert. De blazer van het Canadese merk Smythe is duidelijk een van haar favorieten, die ze zelfs in 3 kleuren (blauw, groen en geruit) heeft aangeschaft. Ze heeft de blazers al jaren, want ze droeg de blauwe al in 2011 voor het eerst. De bijna 1000 pond die ze voor de blazer betaalde, lijkt het dus wel waard te zijn:

Ook fan van blazers, maar een iets minder groot budget dan de hertogin? Wij hebben de leukste budget blazers op een rijtje gezet:

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Getty