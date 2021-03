Het verborgen leed achter de deuren van huizen waar corona heerst. Het verdriet, de eenzaamheid, de onmacht. Maar ook het geluk wanneer blijkt dat je géén corona hebt. Als callcenter-medewerker bij de coronatestlijn hoort Petrie (50) alle emoties voorbij komen. Ze neemt ons mee in haar werk.

Het is maandagochtend en mijn dienst begint vandaag al om 8:00 uur. Ik zet mijn theepot vol gemberthee op een stoofje en steek het waxinelichtje aan. Het vlammetje geeft een warm licht. Schaduwen spelen met elkaar op de muur en zachte pianomuziek vanuit mijn Spotify-lijst klinkt zachtjes op de achtergrond. Een nieuwe week is weer begonnen.

Voordat ik als coronatestlijn-telefoniste aan de slag ging, had ik een heel ochtendritueel. Zodra mijn wekker ging, mocht ik eerst van mezelf een keer snoozen. Mijn mobiel is mijn wekker dus wanneer mijn wekker weer afging, keek ik met één oog naar het scherm. Zette mijn wekker uit en drukte op de meditatie-app. Nog steeds met één oog open zocht ik een ochtendmeditatie van ongeveer 15 minuten uit, pakte mijn koptelefoon, verbond de bluetooth en zo had ik weer 15 minuten erbij om rustig wakker te worden. Daarna sprong ik onder de douche, maakte een wandeling met mijn hond en na twee koppen koffie kon mijn dag beginnen.

Emoties

Sinds corona ziet mijn ochtend er anders uit. Ik snooze minimaal drie keer, rol uit bed, trek een joggingbroek aan, poets mijn tanden en doe mijn haar in een staart. Ik zet een kan thee en loop samen met mijn hondje naar de studio in mijn tuin alwaar ik de systemen opstart om testafspraken voor burgers in te plannen. Douchen doe ik wel na mijn dienst. Ik merk namelijk dat ik veel emoties oppik van burgers die bellen. Positieve maar ook negatieve emoties. Burgers bellen niet voor niets. Ze hebben een vermoeden dat ze corona hebben, of zijn in contact geweest met iemand die corona heeft. De tijd tot de uitslag is onzeker en je wereld kan in een klap op z’n kop staan. Dit brengt emotie met zich mee. En dat voel ik.

‘Afspraak zorg’, hoor ik in mijn oor.

“Goedemorgen, welkom bij het landelijke afsprakennummer van de GGD. U spreekt met Petrie. Goed dat u belt.” De dag is begonnen.

“Hoi met Marieke”, hoor ik aan de andere kant van de lijn. “Ik wil graag een afspraak maken voor een coronatest. Als het kan voor vandaag, want vandaag ben ik een dag vrij en morgen moet ik weer werken. Mits de test negatief is natuurlijk.”

Afspraak

Ik stel Marieke een aantal basisvragen en wanneer we aankomen bij het inplannen van de afspraak zegt ze dat het wel heel belangrijk is dat ze vandaag getest wordt. Ze is een ‘beetje’ verkouden, maar moet morgen echt weer naar haar werk. En dan ineens begint ze te huilen. “Ja sorry hoor, maar ik ben gewoon zo moe. Ik heb afgelopen week alleen maar nachtdiensten gedraaid en wanneer je dan een dag vrij bent, komt de vermoeidheid eruit. Het is ook niet niets hè, al die zieke mensen die vechten voor hun leven.”

Ik luister naar haar woorden, haar verhaal, haar verdriet en de onmacht die ze voelt wanneer iemand zijn of haar laatste adem uitblaast. “Ik ben het gewend hoor”, gaat Marieke verder, “dat mensen doodgaan, maar doodgaan aan corona is gewoon heftig vind ik.” Marieke snikt nog een beetje na en het gesprek begint weer wat luchtiger te worden. We plannen een testafspraak in en ik rond het gesprek af.

Verbinding

“Hè wat is het fijn om even je hart te luchten, dank je wel dat je naar me geluisterd hebt”, zegt Marieke voordat ze ophangt. “Jij bent er voor jouw patiënten en ik mocht er even voor jou zijn. Zo is het hoe het werkt in de wereld. Alles draait om verbinding. En verbinding is een magisch woord”, antwoord ik.

We hangen op. Een glimlach vormt zich. Soms zijn woorden helemaal niet nodig en is een luisterend oor al meer dan voldoende. Ik verheug me nu al op mijn douche na deze dienst. Want ik heb zo’n vermoeden dat ik veel emoties uit deze wereld door het doucheputje zal laten wegstromen vanavond.

Om privacyredenen zijn de namen uit dit stuk gefingeerd.

Petrie van Dorp (50) heeft een relatie met Peter, twee dochters (30 en 21), een zoon (18), een hond en een kat. Ze is auteur en columnist. Sinds een paar maanden werkt ze ook als callcentermedewerker bij de coronatestlijn. Gewoon, omdat ze graag haar steentje wil bijdragen aan de maatschappij. Elke week deelt Petrie haar ervaring op Libelle.nl.

