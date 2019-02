Kate krijgt opnieuw veel complimenten over felgekleurde jurk en opvallende laarsjes

Kate Middleton bezocht dinsdag ter ere van de week voor mentale gezondheid voor kinderen een Britse basisschool. Daar trok ze een opvallende felgekleurde jurk voor uit de kast, maar het was niet de jurk waar iedereen het over had.

Vooral de laarsjes van Kate trokken de aandacht. Kate droeg bij de opvallende groene jurk zwarte laarsjes met een flinke hak. Dat maakte de outfit opnieuw simpel, maar toch koninklijk. Zoals we van Kate gewend zijn:

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Getty