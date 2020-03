Kate Middleton steelt de show met een hip haaraccessoire

Voor het eerst sinds ‘Megxit’ is aangekondigd, staat de spotlight weer eens op Kate Middleton. Voor een koninklijk bezoek aan Ierland trekt haar stylist alles uit de kast, zodat Kate zo goed mogelijk voor de dag komt. Ze draagt zelfs een trendy haarband.

Kate’s immer perfect geföhnde haren worden normaal niet gepimpt met een haaraccessoire, tenzij het een hoed is. Toch kiest ze voor het werkbezoek aan Ierland voor een hippe brede haarband die haar zeker niet misstaat.

Het is inmiddels alweer zo’n 4 jaar geleden dat we haar met een haarband spotten. Om haar outfit een moderne twist te geven kiest ze niet voor een dunne band, maar juist een brede.

De haarband van Kate Middleton

In de modewereld is de haarband die Kate draagt een gewild item. De hertogin is dol op designer items met dito prijs, maar dit haaraccessoire kun je al voor een mooie prijs op de kop tikken. Wil je net zo’n leuke haarband als Kate dragen? Wij zetten alvast de leukste exemplaren voor je op een rij:

Visagist Carmen laat zien hoe je de haarband combineert:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Brunopress