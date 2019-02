Kate Middleton draagt jurk in knalkleur naar haar moeders verjaardag

Carole Middleton, de moeder van Kate Middleton, blies deze week 64 kaarsjes uit. Dat werd goed gevierd achter gesloten deuren. Toch weten we hoe Kate eruitzag.

De hertogin had zich speciaal voor haar moeders verjaardag gehuld in rood.

Fotografen

De verjaardag werd gevierd in het huis van Pippa – de jongere zus van Kate – in de Britse plaats Chelsea. Voor de deur stonden fotografen al klaar om een glimp van de gasten op te vangen. En ze scoorden de hoofdprijs, namelijk de hertogin, voor hun lens.

Mooi rood is niet lelijk

Kate droeg een lange, zwarte jas over een rode jurk. Heel veel van haar outfit was dus niet te zien, maar oplettende royaltyfans herkenden er direct de Alexander McQueen-jurk in die ze ook in 2017 droeg tijdens een staatsbezoek aan Duitsland. Ze combineerde de jurk, met blote schouders – dus een tikkeltje fris voor de tijd van het jaar – voor haar moeders partijtje met felrode oorbellen en dito hakken. Wat staat die kleur haar goed!

Bron: Harper’s Bazaar US. Beeld: ANP