Kate Middleton laat zien: dit is dé trui van dit moment

Kate bracht een bezoekje aan de St. John’s Primary School en ging voor een casual look.

De trui van Kate Middleton

De prinses droeg een trui die we momenteel erg veel op sociale media voorbij zien komen: die met een Bretonse streep. Deze trui gaat as we speak viral op Instagram, nadat Zara een soortgelijke trui verkocht waar iedereen lyrisch over was. Inmiddels kun je de gestreepte trui in bijna elke winkel kopen.

Chique toevoeging aan je garderobe

Dat de trui zo populair is snappen we wel: hij past werkelijk overal bij, staat chic en is ideaal voor het Hollandse weer. De trui – het model van Zara bedoelen we dan – is niet te dik, maar ook niet te dun. En ook niet onbelangrijk: je loopt er hartstikke fashionable bij. Hier wat plaatjes ter inspiratie:

Bron: Instagram