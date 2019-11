Kate Middleton en Meghan Markle waren donderdag allebei aanwezig bij The field of remembrance. Een nagedachtenis aan alle Engelse oorlogshelden.

Beide hertoginnen droegen een prachtige marineblauwe outfit.

A-lijn

Kate droeg een blauwe A-lijn jurk met riem en hangende oorbellen. Deze oorbellen komen uit de collectie van prinses Diana. De outfit maakte ze af met zwarte lakhakken en een zwarte clutch.

Fluwelen hoed

Meghan droeg eerder die dag een chique marineblauwe jas van het luxe label Sentaler. Om haar taille te accentueren combineerde ze haar teddy jas met een zwarte leren riem met een kleine gesp. Onder haar jas droeg Meghan een lange, zwarte jurk en zwarte leren afzaklaarzen van Tamara Mellon. Als accessoires koos Meghan voor zwarte leren handschoenen en een fluwelen hoofddeksel van de bekroonde Ierse hoedenontwerper Philip Treacy.

Uiteraard droeg zowel Kate als Meghan een rode klaproos. De poppy dient als symbool voor de nagedachtenis.

Marineblauw is een prachtige kleur om in het najaar te dragen. Wil je net als Kate en Meghan stralen in marineblauw? We hebben de mooiste items voor je op een rijtje gezet.

Bron: Elle.com. Beeld: ANP