Waarom je Kate Middleton nooit in deze specifieke kleur ziet

Trek Kate Middleton een jute zak aan en ze is nog steeds een plaatje. De hertogin kan zo’n beetje alles hebben, maar er is één kleur waarin je haar niet zult betrappen.

En dat is, tromgeroffel… oranje!

Niet mooi op foto’s

De kleur die symbool staat voor onze nationale trots, is precies de kleur die Kate nooit draagt. Niet omdat ze niet verward wil worden met een verdwaalde toerist op Koningsdag, maar omdat oranje het schijnbaar niet zo goed doe op foto’s als andere kleuren. Het dichtste wat Kate ooit in de buurt kwam van oranje, was een perzikkleurig ensemble. Verder zijn alle tinten oranje, van licht tot donker, uit den boze.

Psychologie achter oranje

Het is geen officiële regel, maar toch houden veel Britse royals zich hieraan. Schijnbaar niet alleen omdat oranje niet zo knap fotografeert, maar ook omdat er een psychologie schuilgaat achter de kleur. Oranje staat weliswaar voor optimisme, zelfvertrouwen en enthousiasme (hup Holland, hup), maar kennelijk ook voor exhibitionisme en oppervlakkigheid. Oranje zou ‘goedkoop’, te trots en eenkennig zijn.

Dat klinkt misschien wat vergezocht, maar voor Kate is het reden genoeg de kleur te mijden. Wij zijn daarentegen gek op deze vrolijke kleur en hebben daarom een paar van onze favoriete oranje items geselecteerd die je ook kunt dragen als er geen EK, WK of Koningsdag gaande is.

