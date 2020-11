Kate Middleton recyclet opníeuw deze prachtige jurk van haar moeder Carole

In dezelfde jurk als je moeder passen? Kate Middleton kan het. De hertogin van Cambridge gaf donderdag een toespraak in de Reiss-jurk die ze in 2012 voor het eerst aantrok – en die haar moeder, Carole Middleton, twee jaar eerder droeg.

Kate (38) droeg de omgerekend 154,65 euro kostende ‘Trina’ jurk van de winkelketen Reiss voor het eerst in 2012 tijdens een toespraak in het kinderziekenhuis The Treehouse in de Engelse stad Ipswich. Ze stylde de jurk toen af met een opvallende zilveren ketting en een kleurrijke armband; niks meer aan doen.

Anno 2020, zo’n acht jaar later, haalde ze de kobaltblauwe jurk weer uit de kast (of toch eigenlijk die van haar moeder, maar later meer daarover). In een kort fragment op het Kensington Royal Instagram-account was te zien en horen hoe ze donderdag een toespraak gaf over het belang van de beginjaren van een kind en de rol van de overheid hierbij. De ondertussen bekende vintage jurk die ze droeg, combineerde ze dit keer met minimalistische sieraden, waaronder een eenvoudige maar elegante halsketting met een ronde hanger.

Zo moeder, zo dochter

Toch is de echte trendsetter hier haar moeder, Carole Middleton (57). Zij droeg de jurk al in 2010 met ongeveer dezelfde accessoires als haar dochter haar in 2012 na-aapte, plus de toevoeging van een chique hoed. Zou Kate de jurk van haar moeder hebben geleend, gekregen of zouden ze hem zelfs delen? In dat laatste geval: hoeveel moeders kunnen zeggen dat ze dezelfde maat als hun dochter hebben? Al helemaal met die wespentaille van Kate Middleton…

