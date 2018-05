Kate Middleton verscheen vorige week luttele uren na haar bevalling in een charmant rood jurkje voor de camera’s, om baby Louis te showen. In eerste instantie werd er jubelend gereageerd op haar outfit.

Maar nu klinkt er ook een heel ander geluid over de jurk van 2.500 euro.

Lady Di

Royaltyfans vonden Kates rode jurk een prachtig eerbetoon aan haar overleden schoonmoeder, prinses Diana. Lady Di verscheen namelijk ook in een rode jurk toen ze prins Harry aan de wereld toonde.

Duivelse baby

Maar andere oplettenden, filmfans om precies te zien, maken zich zorgen over de kledingkeuze. Het jurkje heeft namelijk eng veel weg van het gewaad dat actrice Mia Farrow droeg in de horrorfilm Rosemary’s baby (1968). Daarin gaat het verhaal dat zij een kind van de duivel baart en gebeuren er allerlei vreemde dingen. Brrr… Tsja, je kunt de gelijkenis echt niet ontkennen. Ach, we hopen dat Kate zelf ook om deze vergelijking kan lachen.

The only thing I will say about #RoyalBaby is they put Kate Middleton in the Rosemary’s Baby dress and that is magic pic.twitter.com/q4TZJg1Oo0 — ScottTurnerSchofield (@turnerschofield) 28 april 2018

Kate wearing the same frock as Rosemary did in “Rosemary’s Baby”…hmmm should we be a little bit concerned..LOL… pic.twitter.com/YqSouVnecB — suzie (@zooziee) 27 april 2018

Bron: Twitter. Beeld: Twitter, ANP

Actrice en presentatrice Sonja Silva (41) probeert zwanger te worden en vlogt over alles wat ze hiervoor doet op Libelle TV:

Ook een baby op komst, of op zoek naar een kraamcadeautje?