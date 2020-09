Kate Middleton draagt roze broek die we allemaal willen voor de herfst

Kate Middleton heeft een heel uiteenlopende kledingstijl: de ene avond draagt ze een prachtige baljurk en de volgende dag verschijnt ze in een casual outfit met sneakers.

Dinsdag bezocht Kate Middleton een groep ouders in Battersea Park en koos voor dat bezoek een casual roze bandplooibroek die ze droeg met een wit shirt en witte sneakers. De roze Marks & Spencer-broek is al een ‘oudje’, ze droeg ‘m ook al in tijdens een bezoek aan de Londense ambulance in maart.

Advertentie

Kate Middleton draagt roze broek

Wij snappen heel goed dat je zo’n leuke broek nogmaals uit de kast pakt. De bandplooibroek is komend seizoen ook weer helemaal terug van geweest en een van de kledingtrends die je in veel collecties terugziet. Kate is dus al helemaal klaar voor de komende herfst:

Fan van de roze broek? Wij hebben de leukste bandplooibroeken op een rijtje gezet:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Brunopress