Kate Middleton draagt roze jurk waar we als klein meisje van droomden

Kate Middleton zie je niet vaak in een saaie outfit. De hertogin kiest vaak voor kleur of een leuk printje. Dinsdag droeg Kate een outfit waar menig klein meisje jaloers op is.

Dinsdag vond de jaarlijkse Royal Garden Party van koningin Elizabeth plaats. Prins William en Kate vierden dit feestje met hun grootmoeder mee en dat deden ze natuurlijk in stijl. Kate koos voor het tuinfeest voor een lichtroze jurk van Alexander McQueen waar iedereen als klein meisje van droomde (en stiekem nog steeds):

Advertentie

Dit bericht bekijken op Instagram #katemiddleton #duchessofcambridge #catherinemiddleton #duchesskate #katemiddletonstyle #katemiddletonfashion Een bericht gedeeld door Kate Middleton Fashion (@katemiddleton_fashion) op 21 Mei 2019 om 12:21 (PDT)

Fan van deze kleur? Wij hebben de leukste items in deze kleur voor je op een rijtje gezet:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: Getty