Kate Middleton gaat voor een sportieve look met hippe culotte-broek

Kate Middleton en prins William hebben een drukke tijd voor de boeg. Volgende week beginnen ze aan een ‘royal tour’ door Ierland. Ondanks haar drukke schema wist Kate woensdag voor een werkbezoek weer een mooie outfit uit de kast te toveren.

Kate koos woensdag voor een chique broek (de zogenaamde ‘culotte’) en een bijpassende top in dezelfde groene kleur. De hertogin was aanwezig bij een sportevenement, dus kun niet anders dan kiezen voor sportieve sneakers. Goed nieuws: deze sportieve look ziet er misschien koninklijk uit, maar dat is het prijskaartje niet. De broek kocht Kate namelijk bij Zara en kostte in de sale slechts €5,99.

Advertentie

The Duchess packs a punch pic.twitter.com/mNeEyXoQCT — Richard Palmer (@RoyalReporter) February 26, 2020

Helaas is de broek van Kate inmiddels uitverkocht, maar er zijn nog wel veel vergelijkbare broeken verkrijgbaar. Voor het voorjaar ook alvast zo’n hippe culotte kopen? Wij hebben de leukste voor je op een rijtje gezet:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Hellomagazine.com. Beeld: Brunopress