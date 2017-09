Dít is de mooiste outfit van Kate Middleton tijdens haar zwangerschap

Kate Middleton ziet er áltijd uit om in te lijsten – ook als ze zwanger is.

Momenteel verwacht de hertogin haar 3e kindje.

Fantastisch

Maar tijdens de zwangerschappen van haar zoontje George en haar dochter Charlotte heeft ze al laten zien dat ze er ontzettend stijlvol uitziet. Overigens zou Kate eerder dit jaar haar zwangerschap een beetje verborgen hebben gehouden door haar haar te laten knippen. Ze wilde zo de focus op haar nieuwe kapsel leggen en er zo voor zorgen dat fotografen niet zouden inzoomen op haar groeiende babybuikje. Het kán natuurlijk toeval zijn, maar…

Stiekem een baby

Dit trucje heeft ze eerder uitgehaald; toen ze zwanger was van prins George in 2012. Kate was toen aanwezig bij een diner aan de St. Andrews University, haar oude universiteit. Hier had ze nog lang haar, maar 2 weken later verscheen ze opeens met een pony. Alle aandacht ging naar haar kapsel – maar een week later maakten zij en prins William bekend dat ze hun eerste kindje verwachtten.

Dit zijn haar mooiste outfits tijdens haar (eerdere) zwangerschappen:









Kate Middleton news: Is this how the Duchess hides she is pregnant before an announcement? https://t.co/wkD3ymI5N5 pic.twitter.com/8DIOE9vdWl — Daily Express (@Daily_Express) 7 september 2017

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Pure Wow. Beeld: ANP