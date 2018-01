Het favoriete haarproduct van Kate Middleton kost nog geen 20 euro

Oh, wat zijn we jaloers op die prachtige glanzende lokken van Kate. Hoe doet ze dat toch?

Verrassing: blijken die koninklijke lokken gewoon voor iedereen binnen handbereik. Hét product waar Kate haar prachtige haar aan dankt kost namelijk nog geen 20 euro. Oké, die persoonlijke haarstylist krijg je er niet bij, maar het is een begin.

Volgens de koninklijke stylist

Stylist van de royals, Amanda Cook Tucker, onthulde onlangs in een Instagrampost welke beautyproducten in de badkamer van de leden van het koninklijk huis staan. De Instagrampost is overigens inmiddels verwijderd.

Zijdezachte poeders

Het gaat om een haarcrème van het merk Kiehl’s met de naam “Creme with silk groom”. Wat dit product zo bijzonder maakt? De haarcrème is volgens het merk samengesteld uit “zijdezachte poeders, natuurlijk absorberende oliën en moisturizers uit tarwe-eiwit, soja-eiwit en jojobaolie.”

Wij zeggen: als dit haarproduct goed genoeg is voor Kate, is het goed genoeg voor ons. Wie gaat ’t nú bestellen?

Het gaat om de volgende crème van Kiehl’s, je bestelt het haarproduct hier voor slechts €17,50.



Bron: Goodhousekeeping.com. Beeld: ANP