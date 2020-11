Waar je op kantoor of aan het kerstdiner normaal de spotlight kunt stelen met je foute kersttrui, pakken we dat anno 2020 natuurlijk helemaal anders aan. Laat die trui maar in de kast, want wil je echt opvallen? Dan scoor je zo’n geestig fout kerst mondkapje.

Het mondkapje is inmiddels omgedoopt tot hét accessoire van het jaar. Ga je naar buiten? Dan heb je het waarschijnlijk altijd al bij je. Maar de echte kerstfan gaat nog een stapje verder: voor de gezelligste maand van het jaar wil je natuurlijk wel een kapje in thema.

Advertentie

Wil je ook een kerst mondkapje?

De kerstboom is niet het enige dat versierd wordt dit jaar, want met je eigen kerst mondkapje ben je ook een wandelende eyecatcher zodra je de deur uitstapt. De Libelle redactie zet alvast een paar prachtige exemplaren voor je op een rij. Liever zelf maken? Dat kan natuurlijk ook.

1. LED kerstmasker € 29,39,-

Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Schitteren doe je zeker als de lichten uitgaan en jij de lampjes van je mondkapje aandoet. Ook erg handig als je ’s avonds de hond moet uitlaten.