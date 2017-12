In plaats van de foute kersttrui kun je ook dít aantrekken dit jaar

Gekke truien met kerstmannen, rendieren en glitters: die kennen we inmiddels.

Nu is het tijd voor een jolige kerst-gymp, als het aan sportmerk Nike ligt.

Even wat anders

Want zij brengen dit jaar weer de speciale kersteditie uit van hun bekendste sneakers, de zogeheten SB Dunk High. Het zijn een soort basketbalschoenen die tegenwoordig ook hip zijn om onder gewone kleding te dragen. Je ziet er in deze editie gemberkoekmannetjes, sneeuwpoppen en cadeautjes op schitteren. De schoenen zijn in kindermaten te krijgen. Een paar voor volwassenen kost je € 130.

Concepts x Nike SB Ugly Sweater Dunk is NOW AVAILABLE ONLINE at CNCPTS.com. Men’s sizes are $155, complete with special Holiday Box, four sets of laces, and Advent Calendar (while supplies last) LINK IN BIO #cncpts #nikesb #conceptsxnike Een bericht gedeeld door CONCEPTS (@cncpts) op 7 Dec 2017 om 6:51 PST

Op zoek naar een origineel kerstcadeau? Check deze leuke items eens:

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock