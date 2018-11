IJs en worst op je trui: deze bekende meubelketen brengt tijdelijke kledinglijn uit

Goed nieuws voor de Ikea-fans! Ikea viert haar 75ste verjaardag en brengt daarom een speciale kledinglijn uit. Vanaf vandaag zijn er in zes vestigingen in Nederland geweldige t-shirts en truien te koop.

De shirts en truien zijn te koop bij Ikea’s in Amsterdam, Amersfoort, Barendrecht, Eindhoven, Heerlen en Utrecht.

Zoals wel vaker het geval is bij Ikea, heeft ook de kledinglijn een speelse twist gekregen. Zo is er een trui over de welbekende BILLY-kast met de tekst “BILLY is my homeboy”. En voor het onmisbare Smaland heeft Ikea de volgende tekst bedacht: “Ik wil niet worden opgehaald uit Smaland”.

Van elk item zijn er maar een paar honderd stuks te koop, dus je kunt er maar beter gauw bij zijn, vandaag. Of ze dan nog worden aangevuld, is niet bekend. “Als de vraag echt gigantisch is, zien we wel weer verder. Wel komen er nog win-acties op sociale media”, laat een woordvoerder weten. Een shirt heb je al voor 9,95 euro en een trui voor 19,95 euro.

Klik op het rechterpijltje om meer foto’s te zien van de nieuwe collectie:

Bron: AD. Beeld: Ikea