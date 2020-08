Zó kies je een zonnebril die perfect bij je gezicht past

Een zonnebril is meer dan belangrijke zomeraccessoire: hij beschermt je ogen tegen de schadelijke straling van de zon. Mits het type goed bij je gezicht past.

Maar hoe kies je de perfecte zonnebril bij jouw gezichtstype? We helpen je een handje.

Ten eerste is het belangrijk om je gezichtstype te bepalen. En goede tip hiervoor is om je hoofd met wasbare marker of lippenstift op de spiegel na te tekenen. Ga op armlengte voor een spiegel sta en teken de omtrek van je gezicht op de spiegel. Begin bij je kin en eindig bij je haarlijn. Doe dit aan aan beide kanten en zet een stap terug om het resultaat te bekijken.

1. Rond gezicht

Als je een rond gezicht hebt, wil je met een zonnebril het liefst je gezicht verlengen. Daarom kun je het beste voor een donker montuur gaan. De donkere kleur vernauwt het gezicht en laat je gezicht meer richting een ovale vorm gaan. Bovendien is het slim om een bril te kiezen die groter is in de breedte dan in de hoogte. Of ga voor een model waarvan de hoeken iets omhoog staan, zoals de cat-eye. Probeer ronde brillen en brillen die je wenkbrauwen bedekken in ieder geval te vermijden.

2. Ovaal gezicht

Heb jij een ovaal gezicht? Dan heb je geluk, want jij kunt eigenlijk álle monturen goed hebben. Het enige waar je rekening mee moet houden, is dat de bril er niet te massief uitziet en het frame mag bij voorkeur net zo breed zijn als je gezicht.

3. Vierkant gezicht

Een rechthoekige of vierkante zonnebril kunnen de contouren van je gezicht overbelasten. Daarom kun je het beste voor mooie, afgeronde glazen gaan, die je gezichtsverhoudingen in balans brengen. Als je een vierkant gezicht hebt, staan grote ovale glazen met gekleurde monturen het beste bij jou.

4. Rechthoekig gezicht

Probeer met je zonnebril je gezicht visueel breder te laten lijken. Ga daarom voor grote, massief ogende glazen. Zet eens een bril op met een transparante of neutraal montuur en kijk eens hoe dat staat.

5. Driehoekig gezicht

Het doel van de zonnebril is om de bovenste helft van je gezicht visueel te verbreden en de onderste helft minder opvallend te maken. Dit kun je het beste doen met een zonnebril met een groot montuur en breed bovendeel. De glazen mogen in ieder geval geen vierkante of scherpe contouren hebben.

6. Hartvormig gezicht

Een hartvormig gezicht kenmerkt zich door een iets breder voorhoofd en een spits toelopende kin. Daarom moet je niet voor te scherpe contrasten gaan. Koop liever een model waarbij de breedte gelijk is aan de breedte van je gezicht of is een druppelvormig ontwerp. Een pilotenbril staat je ook top.

Op zoek naar een nieuwe zonnebril? We hebben de mooiste exemplaren voor je op een rijtje gezet:

Met dit trucje is een afzakkende zonnebril eindelijk verleden tijd:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Brightside. Beeld: iStock