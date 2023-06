Kijk en leer: zó style je de populaire platform sneakers

Zo kom je altijd hip, comfortabel en verrassend voor de dag.

Ontstaan platform sneakers

Leuk om te weten voordat we de diepte in gaan, is dat platform sneakers al jaren populair zijn. Jaren? Zeg gerust eeuwen. Voor zover wij weten is de bekendste voorloper van de schoen de Zoccoli in Venetië uit de 15e eeuw. De schoenen zijn destijds ontworpen om natte voeten te voorkomen als de stoepen onder water kwamen te staan. Hierna waaiden de schoenen ook over naar het oude Griekenland, waar belangrijke personages in het theater de schoenen aankregen, om ze hoger te laten staan.

Rond de 18e eeuw werden de schoenen veel in Europa gedragen om de modder van stedelijke straten te vermijden. De schoenen hadden toen nog de naam Pattens. Ook werden de schoenen toen gedragen in het oude Japan, waar zij voor hetzelfde doel diende: het vermijden van vuil op straat.

Geschikt voor elk seizoen

Inmiddels is de functie van platform sneakers veranderd en zijn ze zowel praktisch- als comfortabel én hip. Bovendien zijn ze in ieder seizoen te dragen, waardoor ze het hele jaar mee kunnen en is er met deze trend veel mogelijk. Zo kun je voor een grovere zool gaan om een statement te maken, maar evengoed voor een subtiele zool voor een wat meer classy look.

Kijk, leer en combineer

Het combineren van platform sneakers is heel makkelijk. De schoenen passen namelijk onder bijna iedere look, waardoor je makkelijk een toffe look creëert. Ga bijvoorbeeld voor een van deze looks, waarbij je de platform sneakers op hele verschillende manieren combineert!

Classy pak

Een nette pantalon met een stijlvolle blazer is altijd goed. Draag hieronder je favoriete sneakers om je outfit net iets speelser te maken en je komt netjes, maar toch ook casual voor de dag.

Oversized outfit

Soms is een oversized outfit precies waar je zin in hebt. Supergroot zit nu eenmaal erg comfortabel en staat ook nog eens fashionable. Draag bijvoorbeeld een oversized blouse met een ripped jeans met wijde pijpen. Je favoriete platform sneakers maken deze stoere outfit helemaal af!

Jeans en t-shirt

Een eenvoudige outfit mag nooit onderschat worden. Less is immers more. Bovendien laat een goede mom jeans je sneakers nóg mooier uitkomen. Draag een simpel t-shirt met hoge hals. Top af met een blazer of een fijn vest en laat zien dat simpel ook chic kan zijn.

Denim-on-denim

Double denim is een oude trend die onlangs nieuw leven heeft gekregen én die heel goed te combineren is met je favoriete platform sneakers. Door verschillende spijkerstukken in je look te verwerken, maak je een modestatement en zorg je ervoor dat je platform sneakers nog beter opvallen.

Casual outfit

Platform sneakers staan natuurlijk ook goed onder een huispak. Alhoewel, huispak? Tegenwoordig dragen we sportkleding en ‘huispakken’ ook in het dagelijks leven. Niemand zal dus gek opkijken als je in sportkleding met platform sneakers voor de dag komt. En eigenlijk heeft het ook wel wat!

All-black outfit

Een outfit in het zwart is elegant en superstijlvol. Zwart is tijdloos en kent geen seizoenen. Denk aan een zwarte colltrui met faux leren broek in de winter en een zwarte blouse met blazer en pantalon in de herfst. In de lente combineer je een zwart T-shirt met een zwart rokje en in de zomer trek je een zwarte playsuit uit de kast. Een mooi paar sneakers eronder en je bent klaar om te gaan!

Hippe sokken

Een stijlvolle outfit vraagt - naast om een mooi paar schoenen - om details. Maak je outfit daarom af met een paar hippe sokken, zoals die van Nike of Happy Socks. Ze hebben originele prints, zijn verkrijgbaar in lichte pastelkleuren én zorgen ervoor dat je platform sneakers nóg beter tot hun recht komen.

Platform sneakers stijlen en combineren Beeld Nike

Niet alleen zijn we fan van platform sneakers, ook zijn we dol op witte sneakers. Ze zijn tijdloos, zitten lekker en passen onder iedere outfit. Het enige nadeel van die witte schoenen: niks wordt zo snel vies als wit. Niet getreurd! Zó kun je je witte sneakers het best schoonmaken.

