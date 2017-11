'Kind vernielt alle testers in cosmeticawinkel, meer dan €1000 schade'

Oef, wat een nachtmerrie. Voor de winkel, maar ook voor de ouders: naar verluid heeft een klein kind alle testers in een cosmeticawinkel vernield. De schade? Meer dan $1300, ruim €1100,-

Dat je prima zonder make-up kan, laat Libelle’s Helene zien in bovenstaande video.

Een Amerikaanse vrouw, zelf visagist, nam onderstaande foto in een vestiging van de bekende parfumerie Sephora.

“Ruim 1300 dollar aan make-up voor eens en altijd vernietigd dankzij een klein kind,” schrijft ze erbij. Waarschijnlijk zag het kindje de kleurrijke paletten aan voor vingerverf en had hij/zij geen idee wat de gevolgen zouden zijn van het aanraken van de make-up.

“Moeders, ga alsjeblieft make-up kopen zonder je kinderen. Het is niet leuk voor jou, voor hun, of voor al deze dure spullen. Mijn eigen kind moet altijd de handen in haar zakken houden in de winkel en voor mezelf heb ik de regel dat ik maar 10 minuten binnen mag zijn.”

De visagist vervolgt dat ze bijna flauwviel toen ze de rotzooi in de winkel zag. “Vernietigde make-up maakt me erg verdrietig. De schade was nog 100 keer erger in het echt dan op de foto.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Facebook.