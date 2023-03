Klassiek én tijdloos: dit printje gaat het helemaal worden dit voorjaar

De kans is groot dat je zeker één kledingstuk in je kast hebt hangen met een streepje. Strepen zijn nu eenmaal tijdloos en gaan dus ook nooit ‘uit’. Toch zien we dit jaar opvallend meer strepen in de collecties van bekende winkelketens en op de catwalk.

Een streepje voor

Wij zijn hartstikke blij met deze trend, want deze is zeer draagbaar én ook nog eens heel makkelijk te combineren. Zo kun je gaan voor een mooie donkerblauwe streepjestrui met een beige pantalon of wat dacht je van een klassieke streepjesjurk gecombineerd met laarzen? Wij zetten wat leuke inspiratie voor je op een rijtje:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Carmen Gimeno (@carmen_gimeno) op 22 Mar 2023 om 3:46 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Annabel del Valle (@elmiradordeannabel) op 22 Mar 2023 om 3:48 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door (@dedresso) op 22 Mar 2023 om 3:46 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Виктория Романенко. Стилист (@vikarom_style) op 22 Mar 2023 om 3:48 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Hi i’m Isa 💗✨ (@isa.viehh) op 22 Mar 2023 om 3:47 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Angellina🦋 (@angellinas_collection) op 22 Mar 2023 om 3:49 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Bløss. (@instituutbloss) op 22 Mar 2023 om 3:47 PDT

Bron: Instagram/Freundin