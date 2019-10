Trends van vroeger komen op een gegeven moment altijd weer terug. Dat geldt ook voor de klassieke strikblouse, maar dan wel in een iets ander jasje.

Een paar geleden was een strikblouse typisch iets voor op kantoor, maar in het najaar van 2019 kan iedereen ‘m aan. Ze zijn er in alle kleuren en printjes, dus voor iedereen wat wils.

Mix & match

Of je nu gaat voor bloemen, streepjes, tijger of klassiek wit: de strikbloesjes staan leuk op zowel een spijkerbroek, pantalon of rok. Je kunt er alle kanten mee op en de strik zorgt ervoor dat je look helemaal af is. We hebben de leukste voor je op een rij gezet:

Grote borsten? Zó voorkom je de inkijk tussen de knoopjes van je blouse:

Beeld: Getty Images