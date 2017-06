Met déze 7 kledingtips sta je altijd mooi op de foto

Goed op de foto staan is een kunst op zich. Want tuurlijk, je straalt altijd als je je tanden bloot lacht. Maar shinen je kleren ook een beetje mee?



Soms blijkt dat een kledingstuk er aan de hanger en in de paskamer denderend uitziet, maar op de foto weinig flatterend is. En dat wil je vást voorkomen, zeker op een feestje waarvan je weet dat er veel foto’s worden gemaakt.

Deze 7 tips zorgen ervoor dat je het voor eens en altijd goed doet met je kleding voor een kiekje. Kom maar op met die lens.

Een witte blouse dragen zonder dat je je bh erdoorheen ziet? Libelle’s modevlogger Francoise laat je in bovenstaande video zien hoe!



1. Kies voor kleding met één basic kleur

Door bepaalde patronen kun je optisch wat voller lijken dan je daadwerkelijk bent. Met een blouse, shirt, trui, broek of rok in één basic kleur, zit je altijd goed: dit laat jouw lichaam het best tot haar recht komen.

2. Laat drukke prints liever achterwege

Ook prints kunnen de illusie wekken dat je breder lijkt dan je daadwerkelijk bent. Én ze stelen de aandacht van waar het uiteindelijk allemaal om draait op een foto: je gezicht! Vind je basic maar saai, kies dan voor verticale strepen als print.

3. Trek geen oversized of juist heel strakke kleren aan

Op het catwalkmodel ziet het er zo leuk uit: die boyfriend blouse of jeans. Maar in werkelijkheid valt het eenmaal om je lijf toch best tegen. Dito voor jurkjes die vreselijk nauw aansluiten. Ga voor veilig: hijs jezelf in kleren die tussen oversized en strak in zitten.

4. Draag donkere kleuren

Lichte kleuren staan je vast prachtig, maar met een donkere outfit spring je er pas echt uit op een foto. Donkere stoffen flatteren je figuur én worden niet bizar fel door die flets. Anders dan wanneer je een zuurstokroze lakrok draagt, om maar een voorbeeld te noemen…

5. Probeer eens een vierkante hals

Een ronde en V-hals staat iedereen goed, dus daar kan al weinig mis mee gaan. Maar wil je je borstpartij wat verdoezelen? Ga dan eens voor een shirt of jurk met een vierkante hals. Als je voor strapless wilt gaan, is het goed om te beseffen dat je schouders er wat breder door kunnen lijken. Ga ook alleen voor die look als je je er niet ongemakkelijk bij voelt om je decolleté te showen.

6. Ga liever voor klassiek dan hip

Trends komen en gaan, maar stijl blijft bestaan. Wij houden ervan om te experimenteren met mode, maar outfits waarvan je weet dat ze hoe dan ook mooi staan, hebben de voorkeur als je op de foto moet. Door kleding te dragen die tijdloos elegant is, zul je als je later eens de foto terugziet nooit spijt hebben van je kledingkeuze!

7. Draag geen doorzichtige kleren

Menig vrouwelijke celebrity ging hier al mee de fout in: een doorzichtig item dragen, met als gevolg dat er door die hardnekkige flits meer te zien was dan bedoeld… Neem het risico gewoon niet. Ook niet met fashion tape, waar je het een en ander mee af kunt plakken. Zelden pakt het charmant uit.

Bron: Elite Daily. Beeld: iStock