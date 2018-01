Dit is dé knalkleur kleding die we dit voorjaar overal gaan zien

Volgens modekenners wordt geel dé kledingkleur van dit voorjaar. Maar of we die knallende kleur ook massaal gaan dragen?

Van Versace tot en met Vero Moda en van Isabel Marant tot en met H&M: op de catwalks en in de winkels pronken de kledingketens met gele items – voor zowel vrouwen als mannen.



Geel in de sale

Er bestaan veel soorten tinten geel. Denk aan mosterd-, kanarie-, oker-, vanille-, goud-, citroen- en maisgeel. Wat voor geel het ook is: wij Nederlanders zouden de tint toch een beetje schuwen, meent kleurexpert Marijke Boudeling. “De bekende uitdrukking is: geel komt in de sale”, vertelt ze aan Editie NL. “We vinden het leuk, maar eenmaal in het pashokje zijn we dan toch niet tevreden.” Ook val je lekker op met de knalkleur – iets wat we volgens Marijke ook niet graag doen.

Bruin vs bleek

Met onze gebruinde huid in de zomer zien we de geelkleur misschien wel zitten: het staat mooi met een tintje. Maar wat als je wat bleker bent in de winter en ook nog in het voorjaar? Dan laten we geel toch liever links liggen, terwijl het juist ook zo mooi kan zijn. “Als je bleek en blond bent kun je beter vanillegeel nemen dan kanaragiel”, adviseert Marijke.

Geel op geel

En denk je dat je geel moeilijk kunt combineren met andere kledingstukken? Draag geel met felle kleuren als roze of oranje of pastelkleuren, luidt het advies. Of ga juist voor geel op geel. Dit alles maakt het minder opvallend dan als je het op iets bruins of zwarts draagt.



