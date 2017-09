De kleding van Lidl is opeens zóveel geld waard

Heb jij onlangs kleding gekocht bij de Lidl?

Wees daar maar extra blij mee, dan. Topmodel Heidi Klum heeft meerdere hippe items ontworpen voor de supermarktketen en de hippe kledingstukken vliegen over de toonbank.

Winst maken

Per minuut worden er momenteel zo’n 100 kledingstukken van Heidi verkocht. Het gaat om de zogeheten ‘Esmara’ collectie. En omdat de kledingstukken van het Duitse model zo geliefd zijn, worden ze massaal voor fikse bedragen doorverkocht. Zo betaal je, voor een jasje dat normaal gesproken ongeveer 55 euro kost, op sites als Marktplaats al gauw 112 euro. En die verkoopprijzen lopen alleen maar op.

Hit

In totaal heeft de 44-jarige Heidi 84 low-budget kledingstukken ontworpen, speciaal voor Lidl. Die samenwerking blijkt een schot in de roos te zijn. In Engeland stonden honderden mensen uren in de rij voor de winkel om nog een item te scoren. Heidi over haar nieuwe lijn: “Het mooie vind ik dat het voor iedere leeftijd geschikt is. Ik kan dit dragen, maar een jong meisje staat het ook ontzettend leuk. En ik zie er mijn moeder ook in.”

Een gratis vitamineboost, lingerie voor noppes en de Heidi Klum collectie voor weinig – https://t.co/2UJYrNJDq4 pic.twitter.com/usqzRS06W9 — Indebuurt Den Bosch (@indebuurt073) 21 september 2017

Waar waren jullie toen half Nederland om 08:00 uur voor de Lidl lag om een Heidi Klum panterbroek te scoren? pic.twitter.com/9OdE93IoN2 — Casper Li (@CasperLi2010) 18 september 2017

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Daily Mail. Beeld: Twitter