Een jurk één keer dragen naar een feestje, om ‘m vervolgens weer terug te sturen. Ben jij daar stiekem ook weleens schuldig aan geweest?

Zalando komt nu met een maatregel die dat, helaas pindakaas, onmogelijk maakt. Tenzij je voor schut wilt lopen.

Do not remove this tag

Aan alle kleren voor vrouwen – en dan met name cocktail-, avond- en galajurken die over het algemeen wat duurder zijn – bevestigt de webshop nu een groot label, waarop met koeienletters staat: do not remove this tag. Retourzendingen worden voortaan alleen geaccepteerd als dit label aan het kledingstuk bevestigd blijft. En met zo’n duidelijk zichtbaar papiertje op een bruiloft verschijnen, is nou niet bepaald chic.

Vlekken en scheuren

Zalando hoopt op deze manier het aantal retourzendingen in te dammen. Het is nu namelijk wel heel makkelijk om een gedragen kledingstuk terug te sturen naar de webshop, aangezien er geen verzend- én geen retourkosten worden berekend. Ook testte Het Laatste Nieuws eens hoe makkelijk je iets retour kunt zenden bij Zalando. En wat bleek: ze accepteren zelfs kleding met vlekken en scheuren erin.

Bewust shoppen

Dat gaat de onlinewinkel op een gegeven moment merken in de portemonnee. Er wordt nu eenmaal misbruik van gemaakt en met het do not remove this tag-label hoopt Zalando dat voortaan te voorkomen. Het gaat vooralsnog om een test. Maar misschien is het goed om te weten dat je voortaan iets minder op de gok bij de webwinkel moet gaan bestellen. Zo gaat het misschien ook nog in jóuw portemonnee schelen.

Bron: AD. Beeld: iStock