Zó geef je kleding een nieuw kleurtje met producten uit je keukenkastje

Je verwassen jeans opfrissen of een simpel wit T-shirt een ander kleurtje geven: je kleding verven is super eenvoudig. Maar wist je dat je met producten die je al in de keuken hebt liggen op een natuurlijke manier je kleding een nieuw leven in kunt blazen?

Open de koelkast of bekijk je kruidenrek eens goed, want de kans is groot dat je geen textielverf hoeft te kopen. Je kleding verven doe je op de volgende manieren makkelijk, snel, natuurlijk én goedkoop.

Voor je begint is het belangrijk om te weten dat de natuurlijke verf die je wil gebruiken werkt op natuurlijke stoffen. Denk aan zijde, katoen en linnen. Vervolgens kun je aan de slag gaan met het ‘maken’ van je verf. Kies hieronder de kleur naar keuze uit en lees hoe je het maakt.

1. Lichtroze met avocado pitten

Je krijgt een prachtige lichtroze kleur als je 5 tot 10 avocado pitten in een pan aan de kook brengt. Doe het kledingstuk vervolgens in de pan en laat het ‘sudderen’. Na 1 tot 2 uur heeft het kledingstuk de kleur overgenomen. Haal het kledingstuk eruit, laat het een nacht rusten, et voilà.

2. Goudgeel met uien

Als je de schil van zo’n 10 gele uien in een pan aan de kook brengt, krijg je vanzelf een goudgele kleur. Laat zo lang koken tot je de gewenste kleur krijgt. Zeef de schillen uit het water en doe vervolgens je kleding in de pan. Na een uur koken is de kleur opgenomen. Lees hier wat je nog meer kunt doen met overgebleven schillen of bladeren van groenten.

3. Geel met kurkuma

Normaal moet je er niet aan denken om kurkuma op je kleding te krijgen, maar het is juist perfect om te gebruiken als je een T-shirt of jurk een gele kleur wil geven. 2 eetlepels kurkuma laten koken met 2 koppen water (of gebruik meer als je een groot kledingstuk wil verven) geeft het een prachtige gele kleur. Zodra het water kookt, breng je het vuur omlaag en laat je het een uur trekken. Doe vervolgens het gewenste kledingstuk erbij en check na een kwartier iedere 3 minuten of het al de juiste kleur heeft. Laat niet langer dan een uur zitten.

4. Paars met rode kool

Zodra je een halve rode kool in blokjes hebt gesneden, laat je het 30 minuten trekken in een pan met water op het vuur. Doe vervolgens het vuur uit en zeef de kool. Tip: knijp in de kool om de kleur intenser te maken. Het water vang je op in een kom. Daar laat je vervolgens het kledingstuk tot 24 uur in liggen.

5. Blauw met zwarte bonen

Dat blik met zwarte bonen uit de voorraadkast komt goed van pas. Doe de ongekookte bonen in een pot met water en laat een nacht weken. Zeef de bonen eruit en dompel het kledingstuk 24 tot 48 uur in het inktzwarte water.

6. Groen met spinazie

Hak spinazie fijn tot je er een kopje mee kunt vullen. Breng het in een pan aan de kook en laat het een uur sudderen. Vis vervolgens de blaadjes uit het water met een zeef en dompel de stof voor ongeveer een dag in het water om je kleding de groene kleur te geven.

Klaar? Was de kleding voorzichtig met de hand en laat het aan de lucht drogen.

Heb je bleek op je kleding geknoeid? Weggooien is in ieder geval nergens voor nodig. Herstel je kleding met deze handige lifehack.

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock