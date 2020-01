Déze kledingcombinatie lijkt helemaal hip te worden in 2020

Het vrouwenpak is er voor ieder feestje, verjaardag of werkdag. Met stoere laarzen of vrouwelijke hakken. Maar als we eerlijk zijn, zit het toch een beetje oncomfortabel of vóelen we ons een beetje oncomfortabel – zo helemaal in pak.

Heel logisch dus dat er nu een comfortabelere variant in komt; de two piece. Dit is bijna hetzelfde (het staat altijd goed en je bent in één keer klaar), maar het grote verschil is dat deze lekkerder zit en er toch iets alledaagser uitziet.

Hoe het eruit ziet

De naam van de two piece zegt het al: het zijn 2 losse kledingstukken maar die eigenlijk toch bij elkaar horen (en je daarom samen koopt). Bijvoorbeeld een pantalon met een truitje of een rokje met een bloesje.

Hip en gemakkelijk

Geen blazerstof die te strak zit bij je oksels, bandplooien bij je heupen of te strakke mouwen. Ook de stoffen van de two piece zitten fijner, katoen of wol bijvoorbeeld. En wederom: met een goede hak eronder om de deur uit te gaan, met een paar warme pantoffels eronder om mee op de bank te kruipen.

Het comfortabele pak past helemaal bij de trend van 2020 waarbij we zachter met onszelf om zullen gaan. Hoe fijn!

