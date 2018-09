Déze populaire kledingketen verkoopt straks ook kleding voor je viervoeter

Alle hondeneigenaren verzamelen: modemerk Moschino brengt samen met H&M en heuse kledinglijn voor onze trouwe viervoeters uit.

Een grijs vest met grote stoere tekst op de rug, een jasje met dé trendkleur oker: het Italiaanse modehuis pakt flink uit. En komt dat even goed uit tijdens de koude wintermaanden.

Moschino

De ontwerper Jeremy Scott, wie overigens zelf geen huisdieren heeft, besloot het over een andere boeg te gooien. Hij werd geacht om een kledinglijn voor kinderen te ontwerpen, maar dat had hij al eens gedaan. En de creatieveling zag het niet zitten om dat wéér te doen. De ontwerper – met al een Spongebob- en My Little Pony-collectie op zijn naam – besloot vervolgens om een capsulecollectie voor dieren te maken.

Favoriet

“H&M vroeg me eerst om naast de mannen- en vrouwenlijn ook een kindercollectie te ontwerpen. Maar omdat ik zowel onder mijn eigen naam als onder Moschino al een kinderlijn heb, vond ik het leuker om iets te doen dat ik nog nooit eerder heb gedaan. En ik heb altijd al eens een dierencollectie willen uitbrengen,” vertelt Scott.

Zodoende ontstond deze superstoere kledinglijn. Zijn favoriete stuk? De gouden ketting met de iconische letters van Moschino. Maar het donsjasje voor de wat kleinere viervoeter vindt hij toch ook wel heel schattig. Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten want vanaf 8 november kunnen we deze pareltjes zelf scoren in de H&M. Baasje betaalt!

Bron: beaumonde.nl. Beeld: iStock