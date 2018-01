Dít kledingstuk is dit jaar terug van weggeweest en hipper dan ooit

Je hebt ‘m misschien nog wel ergens in een kast hangen. Of anders je moeder, zus of beste vriendin wel.

Want wat wil nou hét kledingstuk van 2018 worden? Het spijkerjasje.

Lekker wijd

Jawel. Gewoon simpel denim stof, in lichtblauw of donkerblauw, zonder al teveel poeha. Terug naar de basics dus. De grote modemerken gaan er in ieder geval al mee aan de slag. De meeste zijn wat groot van vorm – hoe wijder het jack, hoe hipper. Dus koop gerust een maatje groter als je twijfelt. Ben je helemaal trendy bezig. En je hoeft niet te wachten tot het buiten warmer is, om er eentje aan te hijsen. In de winter kun je gerust een exemplaar met een gevoerde binnenkant scoren.

Je ziet ze ook met geinige opdrukken:

Ook zin in wat nieuw denim in je kast? Check deze fijne items eens:

