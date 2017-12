Zó veel kledingstukken kopen Nederlanders gemiddeld per jaar

Denk eens even terug: hoeveel nieuwe kledingstukken heb jij het afgelopen jaar aangeschaft?

In bovenstaande video zie je hoe Libelle’s Carola probeert van haar shopverslaving af te komen.

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders gemiddeld maar liefst 46 nieuwe kledingstukken per jaar koopt. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam en MVO Nederland deelden het totaal aantal gekochte kledingstukken in Nederland door het aantal inwoners en kwamen zo tot dit aantal. De gemiddelde prijs van die nieuwe kledingstukken is ongeveer 16 euro per stuk.

Nooit gedragen

In een gemiddelde kledingkast in Nederland liggen 173 kledingstukken, bleek verder uit het onderzoek. En zo’n 50 items uit die kast worden in een heel jaar nooit gedragen. Zonde!

In ons land kopen we een stuk minder kleren dan inwoners uit omringende landen als Duitsland, Groot-Brittannië en Denemarken. We zijn er de afgelopen jaren ook wel iets bewuster in geworden, maar dat kan nog veel beter. Gemiddeld hebben Nederlanders 7 tweedehands kledingstukken in hun kast. Per jaar gooien we zo’n 40 dingen uit onze garderobe weg, waarvan er maar zo’n 16 worden hergebruikt. De rest verdwijnt zo in de prullenbak. Dat levert jaarlijks een flinke berg kledingafval op.

Tips van de onderzoekers

Daarom raden de onderzoekers consumenten aan om bewuster om te gaan met kleding. Zorg ervoor dat je weet wat er in je kledingkast ligt, zodat je niet onnodig nieuwe items koopt. Probeer eens dingen te combineren die je nog nooit samen gedragen hebt: het kan verrassend leuk staan. Onthoud ook dat er zoveel ongebruikte spullen in je kast liggen, misschien dat je dan minder snel geneigd bent iets nieuws te kopen.

Wil je van je oude kleding af? Gooi het dan niet gewoon weg, maar probeer het te ruilen met vriendinnen of verkoop het door als tweedehands kleding. Wil je het toch weggooien, scheid het kledingafval dan en doe het in de speciale kledingafvalbakken. Ook kledingstukken die niet meer mooi zijn, kunnen wellicht nog op een andere manier hergebruikt worden.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Fashion United. Beeld: Istock