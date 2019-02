Deze kledingstukken zou je nooit online moeten bestellen

Op het internet hebben we ondertussen al heel wat catastrofes voorbij zien komen als het om kleding bestellen gaat. Wat de perfecte jurk op het plaatje lijkt te zijn, blijkt eenmaal aangetrokken verre van perfect te zijn.

Het voordeel van online kleding bestellen is natuurlijk dat het heel wat stress bespaart die je in de winkel zou hebben. Maar het grote nadeel eraan is natuurlijk dat je nooit weet hoe het kledingstuk precies uitvalt. Bij shirtjes bijvoorbeeld kan er vaak niet veel misgaan, maar voor een aantal andere items kun je toch echt beter naar de winkel gaan:

1. Laarzen

Want waar het bij kledingstukken vaak al lastig is om maten in te schatten, is dat bij laarzen al helemaal. Maar er zijn nog een aantal andere probleempjes: de hoogte van de laars, de breedte van de laars en de vorm van de neus. En om dan nog niet te beginnen over het feit of je kuiten wel in de laars gaan passen.

2. Broeken

Lengtemaat, taillemaat… Wij vinden het niet raar als je broekmaten niet begrijpt. De oplossing hiervoor is vaak het simpelweg aantrekken van de broek om te kijken hoe deze zit. Dat voorkomt heel wat hoog water of juist broekspijpen die tot de grond komen.

3. Wit shirt

Normaal kan het bestellen van t-shirtjes niet veel kwaad, maar bij een wit shirt kun je toch beter twee keer nadenken. De kleur kan namelijk behoorlijk afwijken van het gewenste. Zo heb je natuurlijk gebroken wit, spierwit of gaat ‘ie meer de grauwe kant op.

4. Lingerie

Het is niet voor niets dat er in lingeriewinkels genoeg werkneemsters zijn om je te helpen de juiste maat te bepalen. Laat staan hoe dat is om dat in je eentje, achter een scherm te doen. Ga daarmee dus niet de fout in, want het is erg belangrijk dat een bh goed zit.

Maar het bestellen van tassen daarentegen kan natuurlijk nooit kwaad:

