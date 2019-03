Veel goedkoper: deze kledingstukken kun je beter op de mannenafdeling scoren

Je zou het misschien niet verwachten, kleding is immers kleding, maar shoppen op de mannenafdeling is vaak stukken goedkoper dan op de vrouwenafdeling.

Dit fenomeen wordt ook wel ‘pink tax’ genoemd: producten voor vrouwen zijn vaak duurder dan voor mannen. Zo is meisjeskleding gemiddeld 4 procent duurder dan jongenskleding en is dameskleding zelfs 8 procent duurder dan mannenkleding. Verzorgingsproducten als parfums en scheermesjes spannen met 10 tot 30 procent de kroon.

De reden hiervoor? Vrouwen zijn simpelweg bereid meer te betalen voor een bepaald merk of product en bedrijven maken hier slim gebruik van. Tijd om dit aan te pakken. Een van de opties: shop eens op de mannenafdeling. Dat kan in deze gevallen namelijk prima.

1. Sokken

Raar, maar waar: mannensokken zijn vaak zachter, dikker en goedkoper dan vrouwensokken. En als de maat klopt, merk je verder totaal niet dat je ‘mannen’exemplaren draagt.

2. Boyfriendjeans

Dit soort jeans is de laatste jaren mateloos populair. Een baggy broek die lekker ruim valt. En met zo’n naam is het eigenlijk raar dat we hiervoor naar de damesafdeling gaan. Waarom kijk je niet tussen de ‘echte’ mannenbroeken? Die vallen net zo oversized en zijn ook nog eens goedkoper.

3. Sweaters

Ook hiervoor geldt: de sweater mag tegenwoordig lekker ruim vallen, dus waarom shop je niet bij de mannen?

4. Horloges

Heb jij graag een groot, stoer horloge om je pols? Op naar de mannenafdeling voor de ‘real deal’. Daar vind je precies wat je wilt voor een lagere prijs. Is het horloge te groot, vervang dan gewoon het bandje of prik er een gaatje bij.

5. Weekendtassen

Iets waar je misschien niet snel bij nadenkt, maar wat je een hoop geld kan besparen. Ga je een weekend weg, kijk dan eens op de mannenafdeling. Daar vind je hartstikke stijlvolle tassen waar net zo veel (of zelfs meer) in kan.

6. T-shirts

Typisch een item dat mannen veel dragen en dat daardoor enorm veel geproduceerd wordt. En je raadt het al: daardoor zijn T-shirts op de mannenafdeling vaak goedkoper dan op de vrouwenafdeling. Bonus: mannenshirts zijn vaak dikker, waardoor ze ook nog eens minder snel doorschijnen. Ideaal als je een wit exemplaar nodig hebt.

Zin gekregen om te shoppen? Trommel je vriendinnen op en ga samen een paar dagen naar Amsterdam.

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock