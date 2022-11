Kledingstukken te krap? Zo maak je ze groter

Je hart maakt een zenuwachtig sprongetje wanneer je je gloednieuwe jeans of dure trui gekrompen uit de wasmachine vist: wat zonde! En natuurlijk kan ook een verandering in je gewicht ervoor zorgen dat je je favoriete item niet meer past.

Enkeltje afvalbak?

Het makkelijkst is dan om het kledingstuk een enkeltje afvalbak (of Vinted, of Leger des Heils) te geven, maar dat was vóór de inflatie. Bovendien wordt in Nederland jaarlijks een schrikbarende 135 miljoen kilo kleding weggegooid en verbrand. Het is daarom de moeite om te kijken of je de boel nog kunt redden, zoals met de onderstaande hacks om je kleding ruimer te maken.

Check het label

Kijk om te beginnen even op het label van je kledingstuk naar het materiaal en het wasvoorschrift. Dit helpt je de beste manier te vinden om je kledingstuk groter te maken. De meeste methodes gebruiken namelijk warmte om de vezels op te rekken, en niet iedere stof kan daar even goed tegen. Zijde, viscose en polyester laten zich bijvoorbeeld minder goed stretchen dan wol en katoen. Staat er dry clean only op het waslabel? Dan kun je onderstaande methodes beter niet gebruiken.

Zo maak je je kleding groter

Babyshampoo, conditioner of wasverzachter in warm water

Dit trucje is vooral geschikt voor wol, kasjmier, viscose, katoen en gebreide kledingstukken. Je hebt twee grote handdoeken, een emmer, wasbak of badkuip en babyshampoo, conditioner of wasverzachter nodig.

Vul een (was)bak of badkuip met handwarm water en voeg een kopje babyshampoo, conditioner of wasverzachter toe. Leg het kledingstuk in het water en laat 10 à 15 minuten inweken. Haal het kledingstuk eruit en knijp zachtjes het water uit de vezels. Leg het plat op één van de handdoeken. Rol de handdoek op (met het kledingstuk erin), zodat de handdoek nog meer water opneemt. Het kledingstuk moet uiteindelijk vochtig zijn, niet doorweekt. Haal het kledingstuk uit de handdoek en leg het op de tweede, droge handdoek. Rek het zo veel mogelijk uit in de gewenste vorm. Leg er eventueel een soortgelijk, goed passend kledingstuk onder als voorbeeld. Plaats zware voorwerpen, zoals aardewerk mokken, op de randen om de vorm te behouden en laat zo 24 uur drogen.

In bad zitten met je spijkerbroek aan

Spijkerstof kan wel tegen een stootje en is daarom prima zonder schade op te rekken. Ook bij jeans kun je warmte gebruiken om de stof te laten uitzetten. Ga bijvoorbeeld in een warm bad zitten met je spijkerbroek aan. Het idee is even wennen, maar de broek zal zich naar je lichaam vormen. Voor hetzelfde resultaat spray je warm water op de broek of gebruik je een stoomapparaat. Trek er vervolgens flink aan in alle richtingen totdat je de gewenste vorm hebt. Laat de broek drogen met spanning op de taille. Dat doe je door er een kleerhanger of stok tussen te steken.

Pak de naaimachine erbij (of laat het aan een professional over)

Heb je geen zin in al dat gesjor en ben je goed met naald en draad? Dan kun je een te krappe tailleband heel simpel oplossen met ‘het driehoekje’. Knip een driehoek uit de zijkant of achterkant van de band zodat er een V-vorm ontstaat (smal toelopend naar beneden). Naai vervolgens een soortgelijke stof of een breed elastiek achter de opening en voilà, je broek kan weer even mee.

