Déze favoriete kledingwinkel gaat eindelijk zeven dagen per week bezorgen

Als je op een pakketje wacht, dan is het altijd balen als het weekend is. Want dan wordt er niet bezorgd natuurlijk.

Nu komt daar verandering in. Want de grootste Zweedse kledingwinkel, H&M, gaat eindelijk 7 dagen per week bezorgen.

Lekker snel

En wat ook prettig is: je betaalt ook minder voor je verzendkosten. Als je wilt dat je bestelling er de volgende dag is, dan kost je dat nog maar 4,99 euro in plaats van 6,99 euro. De standaard kosten voor een verzending blijft gewoon op 3,99 euro. Als je overigens lid bent van H&M, een heus H&M club member, dan zijn je verzendkosten gratis.

Wat ook fijn is: als je nu iets online ziet, dan kun je ook gelijk controleren of dit item niet ook in de winkel vlakbij te krijgen is. Dus als je niet wilt wachten op een pakketje, dan kun je gewoon gauw naar de winkel gaan.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Grazia. Beeld: iStock