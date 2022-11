Klein budget voor de feestdagen? Déze prachtige jurk kost je slechts tien euro

Klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar wij vonden een video die bewijst dat het toch echt kan!

Wat heb je nodig?

Het enige wat je nodig hebt, is een lap stof of een mooie doek. En dan het liefst met een feestelijke print of kleur. Misschien heb je er thuis al eentje liggen, anders kun je gegarandeerd in een winkel er eentje scoren voor een tientje. Geen zorgen, we gaan je nu niet vertellen dat je er een naaimachine bij moet pakken en zelf een jurk moet gaan maken van de stof. Nee, voor deze tip heb je helemaal geen naai-skills nodig.

Feestelijke jurk

Want wat blijkt? Je draait binnen handomdraai je eigen jurk in elkaar. In onderstaande video laat een vrouw zien hoe ze een gouden doek binnen no-time omtovert tot een feestelijke jurk die rechtstreeks uit een dure winkel lijkt te komen. Je moet de video misschien een paar keer kijken om alle stappen te kunnen begrijpen. Maarrr, dan heb je ook wat!

Mocht je nu geen leuke lap stof kunnen vinden, déze jurk leent zich ook prima voor de feestdagen:

Bron: Instagram