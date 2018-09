Kleine borsten? Dit T-shirt laat je boezem groter lijken door optische illusie

Vergeet borstimplantaten of een push-up beha. Door alleen dit shirt te dragen lijkt het al alsof je grotere borsten hebt. Ideaal of toch niet echt?



Het t-shirt van het kledingmerk ekoD zit vol blokjes en door optische illusie lijkt het alsof de vrouw die het shirt draagt grotere borsten heeft dan in werkelijkheid. De blokjes en lijnen op het shirt zijn op de plek van de borsten uitgerekt, waardoor het lijkt alsof dat komt door jouw voorgevel. “Dat is het concept van dit ‘borst-boost’ shirt. Als je dit shirt draagt, krijg je gegarandeerd meer aandacht”, schrijft het merk bij het shirt.

Groot verschil

Het verschil is duidelijk te zien als je de foto’s van de voor- en zijkant ziet. Vanaf de voorkant lijkt het alsof het model een flinke bos hout voor de deur heeft, maar als je naar de tweede foto van de zijkant kijkt valt dat toch wel mee. Op internet zijn de meningen over het shirt verdeeld. De een vindt het fantastisch: “Mensen zullen zich vanaf nu afvragen waarom ik iedere dag en op iedere foto hetzelfde shirt draag.” Terwijl de ander de optische illusie niet echt kan waarderen: “Eerst make-up, nu dit. Je moet Sherlock Holmes heten om te weten hoe een meisje er tegenwoordig uitziet.”

Bijzonder

Het shirt is gemaakt in het wit en roze, maar zijn vanwege het succes allebei helemaal uitverkocht. Het kledingmerk ekoD heeft al eerder bijzondere t-shirts op de markt gebracht. Zo zijn er shirts waardoor de vrouw ineens een flinke inkijk heeft of waarin het lijkt of een man een sixpack heeft.

Bron: Editie NL. Beeld: iStock