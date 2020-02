Met déze tip voorkom je die vervelende kleine knopen in je haar

Haarknopen komen in gradaties. Je hebt het type dread, waarbij je beter linea recta een schaar erbij kunt pakken, maar ook kleine knopen die je op het blote oog misschien niet ziet, maar wel enorm vervelend zijn.

In het Engels noemen ze die kleine knopen ‘fairy knots’. Dat klinkt lief, maar dat zijn ze allesbehalve. Zo’n knoop kan behoorlijk pijn doen wanneer je je haar borstelt.

Risico

Als je haar hebt met textuur erin (slag, krullen) weet je hoe lastig het is om knopen te voorkomen. De boel draait in elkaar, waardoor er soms zelfs knopen ontstaan in één haarlok. Dat zijn de beruchte ‘fairy knots’. Het risico op dat soort knopen wordt vergroot door hoofdsteunen, kussens, hoeden en sjaals.