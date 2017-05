Dít zijn de 8 leukste kleine tatoeages voor op je voet

Iedereen die weleens een poging gewaagd heeft weet het: afvallen is zo makkelijk nog niet. Des te knapper is het dat Laura maar liefst 100 kilo kwijt is: op eigen kracht en dankzij dit simpele trucje.

Te dik voor het vliegtuig

Laura weet niet beter dan dat ze veel te zwaar was. “Verschillende familieleden zijn de afgelopen jaren overleden aan de gevolgen van obesitas en ik dacht nu dat het mijn beurt was.” Laura was zo zwaar dat ze niet in een vliegtuigstoel paste en als ze een aangepaste stoel kreeg was er nog steeds geen ruimte om het tafeltje uit te klappen.

Hoelahoep

Het keerpunt kwam echter op een ander moment: dat was op een open dag op de school van haar kinderen. Toen Laura mee wilde doen met het hoelahoepen, kwam ze vast te zitten in de ring. “Dat was echt het dieptepunt in mijn leven. Ik schaamde me dood,” vertelt Laura nu.

De Britse vrouw heeft één tip voor iedereen die af wil vallen: “Zorg dat je voedingsmiddelen eet waarop je kunt blijven kauwen. Dan heb je het gevoel dat je moet werken voor je eten. In een Chinees restaurant bestel ik altijd extra paksoi en andere rauwe groente, zodat m’n kaken aan de slag moeten. Ik heb dan het gevoel dat ik heel erg veel gegeten heb.”

Worteltjes

Daarnaast heeft Laura voorgoed afscheid genomen van koekjes en brood. In plaats daarvan eet ze worteltjes, want ook dáár moet je goed op kauwen en ze zijn ook nog lekker zoet. “Ik eet het liefst kleine worteltjes, want in fruit als appels en sinaasappels zit namelijk een heleboel suiker.”

En nu is Laura dus 100 kilo lichter. Wat een prestatie!

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock