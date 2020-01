Voeg déze kleur toe aan je garderobe in 2020 en je bent helemaal hip

Dé trendkleur van 2020: we hebben ‘m voor je. Op de catwalks kwam deze al veelvuldig langs en ook op Instagram staat het er vol mee. Tijd om de grijze wintermaanden op te leuken met paars!

En alle tinten doen mee. Van donkerpaars tot zacht lila, alles mag.

50 shades of purple

Het lijkt misschien lastig om met paars te combineren. Hoe zorg je ervoor dat het niet too much wordt? Wij verzekeren je: dat wordt het nooit. Ben je toch bang hiervoor, houd het dan simpel. Voor een rustige look combineer je namelijk met gemak verschillende tinten paars. Draag bijvoorbeeld een donkerpaarse pantalon met een lila trui erop. Of ga helemaal in 1 tint. Zo houd je de look rustig, maar toch krachtig.

Kleur bekennen

Zin om iets speelser te worden met paars? Combineer met andere kleuren. Dit doe je het makkelijkst door in de pasteltinten te blijven. Het zal je verbazen hoe goed lila combineert met zachtgeel of hemelsblauw.

It’s all in the details

Toch meer behoefte aan een bescheiden look? Ook dan is paars je beste vriend. Een zachtpaars hakje of een opvallende paarse oorbel kan je outfit al enorm opleuken.

Voor wat extra inspiratie zochten wij een aantal van onze favoriete paarse looks en items voor je uit.

En shop hier onze favoriete paarse items!

Bron: Harpers Bazaar. Beeld: iStock.