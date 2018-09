Déze kleur laarsjes mogen dit najaar niet ontbreken in je kast

Op 21 september moeten we écht afscheid nemen van de zomer en ons klaar gaan maken voor de herfst. De zomerse jurkjes naar zolder en de truien en laarsjes weer in de kast. En er is één kleur laarsjes die je dit jaar zéker in je collectie moet hebben.

Dit jaar dragen we geen zwarte of bruine laarsjes, maar gaan we veel witte laarzen zien. En dan vooral lage enkellaarsjes in deze kleur. Met een kleine of juist flinke hak en met een ronde of puntige neus. Leuk bij een jurk of rok of casual met een jeans. Zo bijvoorbeeld:

Dit bericht bekijken op Instagram off center 🖤 #ineedmoreclothes Een bericht gedeeld door Gabriela (@gabrielacasella) op 18 Sep 2018 om 6:25 (PDT)

Beeld: iStock.