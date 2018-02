Deze kleur laarzen moét je dit seizoen in je kast hebben

Iets waar we allemaal gek op zijn? Nieuwe laarzen scoren. Wil je voorbereid zijn dit seizoen en geen miskoop doen, volg dan de raad op om deze (bloedmooie) kleur laarzen te kopen.

Met het nieuwe seizoen in aantocht moeten mogen we weer een nieuw paar laarzen aan onze garderobe toevoegen. Dit laarzenseizoen mogen we lekker gek doen met een paar vuurrode laarzen. Yes!

Wij zijn blij, want deze kleur heeft de gave om elke outfit een opzwieper te geven. Zowel met een spijkerbroek of als stoere tegenhanger van een rok. Niet overtuigd? Bekijk het met eigen ogen:

Wij hebben al de allermooiste kanjers voor je op een rijtje gezet. Bedank ons later!

Bron: cosmopolitan.nl. Beeld: iStock