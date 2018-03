Déze kleur oogschaduw ga je dit voorjaar overal zien

Niet alleen wat kleding betreft is het één soms in de mode en het ander niet. Ook in de wereld van make-up zijn er heuse trends en hypes.

Zo ook als we kijken naar oogschaduw.

Lekker veel

Dit voorjaar is dé kleur voor rondom je ogen namelijk roze. Dat mag zelfs felroze zijn. En je hoeft er ook niet zuinig mee te doen, want je mag er royaal mee smeren.

Het internet staat al vol met deze opvallende kleur oogschaduw:

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock