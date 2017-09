Twijfel je weer eens of je je zwarte trui of je grijze trui aantrekt? Kies dan eens voor een opvallende kleur.

Want experts weten het zeker: rood staat iederéén.

Leeftijd maakt niet uit

Volgens Pantone, een bedrijf dat is gespecialiseerd in kleurtonen, staat deze felle kleur écht bij iedereen goed. Of je nu een lichte of donkere huid, blond of bruin haar of maatje 38 of maatje 44 hebt. Iedereen kan het hebben. “Het is de kleur die precies in het centrum van alle kleuren ligt”, vertelt de directeur van House of Color.

Zelfvertrouwen

Je zou er niet ouder door lijken en het zou volgens kenners juist het beste in iedereen naar boven halen. Ook zou je er zelfverzekerd uitzien als je rode kleding aanhebt. Bijvoorbeeld handig als je een spannend gesprek op het werk hebt. Het proberen waard, toch?

Bron: Grazia. Beeld: iStock