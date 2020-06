Mag gezien worden: déze kleur zonnebril is het deze zomer helemaal

Het zonnetje schijnt de komende weken nog wel even door. Een zonnebril is dus een must. Wist je al dat er een nieuwe trend in zonnebrillenland is? Hij is fris, makkelijk te combineren én heel zomers.

Na het turtoise-patroon van vorig jaar, de gezellige prints en de felle kleuren, gooien we het dit jaar over een andere boeg. Het mag allemaal wat simpeler. Deze zomer loop je er helemaal hip bij als je een simpele witte zonnebril draagt.

Kies voor een klassieke cat eye voor een chique look of juist voor een groot, rond montuur voor een wat groter statement. Daarbij zijn alle tinten wit deze zomer van de partij. Wil je niet voor tipp-ex wit gaan? Dan is een crèmekleurig montuur ook welkom. Wat alle brillen met elkaar gemeen hebben: ze steken zo lekker af tegen een zongebruinde huid. En dat is natuurlijk altijd fijn.

Benieuwd hoe je zo’n bril draagt? Wij zochten wat inspiratie voor je op.