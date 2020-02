Kleurcombinaties maken blijft lastig. Zwart en wit is een klassieker, maar soms is het ook leuk om te experimenteren. Deze vier opvallende combinaties doen het goed aankomend seizoen.

Blauw en geel

Gespot in de straten van Parijs: babyblauw met geel. Combineer een gele sweater met een babyblauwe pantalon of een blauw colbert met een eigele tas.

Oranje met bruin

Oranje met bruin is een trend uit onze eigen kikkerlandje. Deze aardetinten geven een subtiele look die net wat anders is dan normaal. Draag een oranje ruk met bruine laarzen of een oranje trui met een bruine broek.

Rood met paars

Deze gewaagde kleurencombinatie wordt veel gedragen in Tokyo. Rood met paars is voor echte daredevils op het gebied van mode. Ga all the way en draag een rode rok met een paars shirt. Is deze trend is te opvallend voor je? Draag dan gewoon een rode jas over een paars kledingstuk.

Van top teen bruin

Overgewaaid vanuit Parijs: van top tot teen in het bruin. Bruine laarzen, bruine broek, bruin t-shirt en een bruin colbert. De tint bruin maakt niet uit, als elk kledingstuk maar bruin is.

Bron: Whowhatwear. Beeld: iStock