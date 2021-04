Met een kleurspoeling je haar verven? Dit moet je weten voor je begint

Wil je eens wat anders met je haar, maar durf je een definitieve nieuwe haarkleur nog niet aan? Een kleurspoeling kan de oplossing zijn. Wij vertellen je alles wat je moet weten over een kleurspoeling.

Een kleurspoeling kun je zien als shampoo met een kleur erin. Je maakt je haar er niet donkerder of lichter mee, maar je voegt er juist pigment aan toe. Je kunt ’m dus niet inzetten om bijvoorbeeld van bruin haar naar blond te gaan, maar je kunt wel warmere of koelere tinten creëren.

Een kleurspoeling wordt ook wel toner genoemd. Bij de kapper wordt het ook wel ingezet om de kleur van je haar na het verven te corrigeren. Zo wordt een kleurspoeling bijvoorbeeld vaak gebruikt om bij geblondeerd haar de gele gloed te verminderen. Ook als haar na een zonvakantie rood of groen is uitgeslagen, kan dit worden verholpen met een spoeling. Maar kleurspoelingen zijn er ook in allerlei hippe kleuren, zoals lila en roze.

Verschil tussen kleuren en kleurspoeling

Houdbaarheid

Kleurspoeling gaat minder lang mee dan verf. Als je je haren verft, is de kleur blijvend en moet je wachten tot die is uitgegroeid. Kleurspoeling vervaagt. Hoelang kleurspoeling blijft zitten hangt af van de spoeling. Dit kan 3 wasbeurten, 10 wasbeurten maar ook 30 wasbeurten zijn. Uiteindelijk zal de kleur helemaal verdwijnen.

Daarnaast is kleurspoeling minder schadelijk dan verf, omdat het spul minder agressief is. Toch kan het soms beter zijn voor je haar om voor verf te kiezen. Als je bijvoorbeeld blond bent, maar je wilt voor een langere periode bruin haar, is het slimmer om het in één keer bruin te verven en de uitgroei bij te houden, dan om je haar continu te blijven behandelen met kleurspoeling.

Verzorging na verven

Als je voor een lichtere kleur gaat, bijvoorbeeld van bruin naar blond, dan is dit met kleurspoeling niet mogelijk. Hier is verf met waterstofperoxide voor nodig, die je haren bleekt. Dit agressieve middel beschadigt je haar, waardoor je haar naderhand meer intensieve verzorging nodig heeft om te herstellen.

Zelf aan de slag met kleurspoeling

Wil je zelf aan de slag gaan? Bedenkt dan eerst goed voor welke kleur je wilt gaan. Op de verpakkingen van kleurspoeling zie je vaak in afbeeldingen uitgebeeld hoe de kleur pakt op verschillende basiskleuren. Bestudeer dit goed voordat je een kleurspoeling aanschaft.

Oude kleding en handschoentjes

Lees daarnaast altijd de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Houd je vooral goed aan de inwerktijd die daarin vermeld staat. Laat de verf niet te lang, maar ook niet te kort in je haar zitten. De kleur pakt dan anders uit. Daarnaast is het slim om oude kleding te dragen tijdens het behandelen van je haar. Een handdoek verschuift snel, dus ga liever voor een oud, wijd shirt. Kies er eentje die je makkelijk over je hoofd aan en uit kunt trekken, ook als er verf in je haar zit. Daarnaast is het slim om beschermende handschoentjes te dragen, deze zijn vaak bijgevoegd.

Was je haar nooit voordat je een kleurspoeling gaat gebruiken, dan pakt het minder goed. Om vlekken op je huid te voorkomen kun je je haarlijn en oren insmeren met vaseline. Knoei je alsnog op je huid? Dan kun je dit weghalen met een wattenschijfje en reinigingsmelk.

Begin bovenaan

Bij het aanbrengen van de spoeling begin je met de aanzet. Daarna verf je pas de lengte van je haar. Je kunt een kam gebruiken om het spul door je lokken te verdelen. Hierna laat je het inwerken. Zodra de inwerktijd voorbij is, spoel je het uit met lauwwarm water. Neem hier goed de tijd voor, je wilt niet dat er nog kleurspoeling achterblijft. Een tip: leg ’s avonds een handdoek op je kussen, want je haar kan nog een beetje afgeven.

Natuurlijke kleurspoeling

Er zijn verschillende merken natuurlijke kleurspoeling op de markt. Deze merken claimen dat natuurlijke kleurspoelingen helemaal niet schadelijk zijn voor het haar, maar het haar juist verzorgen. Ze zijn plantaardig en bevatten geen chemicaliën, ammoniak of parabenen. Er zijn vaak voedende ingrediënten en vitamines aan toegevoegd. Er zijn meestal wel meerdere behandelingen nodig om tot de gewenste kleur te komen.

Grijs haar

Wil je je grijze haren verdoezelen? Als je pas net wat grijze haren krijgt, dan kan een kleurspoeling volstaan om dit te camoufleren. Is meer dan 50% van je haren grijs? Dan voldoet een kleurspoeling niet meer en heb je echt een permanente kleuring nodig. Verf pakt vaak juist op grijs haar moeilijker, omdat het stugger is. Als je grijs bent kun je wel een kleurspoeling gebruiken om de gele gloed uit je haren te laten verdwijnen. Hier bestaat ook zilvershampoo voor.

Zelf je haar verven? Zó voorkom je dat haarverf vlekt op je huid:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bronnen: ByChristiana, Harpers Bazaar, Libelle.be, Etos. Beeld: Getty Images