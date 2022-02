Door de jaren heen neemt het collageen in je lippen af. Hierdoor vervaagt de kleur en worden de lippen dunner.

Oorzaak

Het veranderen en verouderen van de lippen wordt vaak zichtbaar na je veertigste. Het kleurverlies komt doordat de bloedvaten rondom de liplijn langzaam afnemen, hierdoor worden je lippen verzwakt en krijgen ze sneller een uitgedroogde uitstraling. Kleurvervaging in de lippen kan op jongere leeftijd zichtbaar worden door de zon en door roken.

Hoe kun je kleurvervaging vertragen?

Helaas is het helemaal voorkomen van kleurvervaging in je lippen niet mogelijk. Je kunt het proces gelukkig wél vertragen door schade vanuit buitenaf zoveel mogelijk te voorkomen.

SPF

Als het op rimpels aankomt speelt de zon een grote rol. Helaas worden de lippen vaak vergeten bij het insmeren met een SPF. Het is belangrijk dat de lippen beschermd worden tegen de zon in de zomer én winter om huidveroudering tegen te gaan en dus ook de vervaging van kleur. Zoek dus een lekkere lippenbalsem of een andere vorm van lipverzorging mét SPF. Let wel op dat het minimaal SPF 30 heeft.

Vocht

Zorg ervoor dat je genoeg vocht binnenkrijgt zodat de lippen niet uitdrogen. Genoeg water drinken speelt hierin een belangrijke rol. Maar ook door regelmatig lippenbalsem aan te brengen voorkom je uitdroging van de lippen. Hierdoor blijft de huid op je lippen soepel.

Hyaluronzuur

Vochtinbrengende ingrediënten zoals hyaluronzuur herstellen niet alleen de vochtbalans maar geven de lippen ook een verstevigende boost. De hyaluronzuur zorgt ervoor dat de fijne lijntjes vervagen en voorkomt het verzwakken van de huid. Je kunt hyaluronzuur vinden in lippenbalsem of andere lipverzorging.

Huidbarrière herstellen

Een sterke huidbarrière helpt om de lippen zo min mogelijk aan te tasten. Ingrediënten waarvan je huid steker wordt, zijn omega-vetzuren en antioxidant-rijke oliën. Voorbeelden zijn chia- en lijnzaad.

Heb je vaak last van droge lippen? Beautyvlogger Susan praat je bij:

Bron: Paula's Choice, Margriet